1941: Geallieerde vliegtuigen storten neer in de Achterhoek Handley Page Hampden bommenwerper, zoals bij Winterswijk is neergestort - Publiek Domein

WINTERSWIJK - Het is 28 december 1941, even voor zeven uur 's avonds. Een Handley Page Hampden bommenwerper stijgt op van het Britse vliegveld Balderton in Nottinghamshire. De vierkoppige bemanning is onderweg naar Hüls, een stad iets ten noorden van Krefeld, om fabrieken te bombarderen. Oberleutnant Woltersdorf stijgt die avond op vanaf Fliegerhorst Deelen. Hij is piloot bij het eerste Nachtjagdgeschweder, een eenheid van jachtvliegtuigen die 's nachts op geallieerde bommenwerpers jaagt. En Woltersdorf schiet die 28ste december raak: de Hanley Page Hampden van piloot Brackenbury wordt geraakt en vliegt in brand.

De Winterswijkse bevolking ziet even over half elf het brandende toestel overkomen en vreest dat die in het dorp terecht zal komen, maar de bommenwerper heeft nog genoeg vaart. In het buitengebied bij de Kottenseweg stort het toestel om tien over half elf neer. Vlak bij de nog brandende bommenwerper liggen de verbrande lichamen van drie vliegers. De Canadese piloot overleeft de crash en wordt door de Duitsers als krijgsgevangene naar Arnhem gebracht. De graven van de drie omgekomen vliegers op de algemene begraafplaats in Winterswijk De omgekomen vliegers Wireless Operator R.P. Isaac, sergeant (No.1259257)

Observer D.W. Thane, sergeant

Wireless Operator D.T. Williams, sergeant (No. 981262) Zij zijn op het algemene kerkhof in Winterswijk begraven. Een tweede crash Een half uur later stort bij de Pinnendijk in Gaanderen eenzelfde bommenwerper neer. Dit toestel is opgestegen vanaf het vliegveld in North Luffenham in het Britse graafschap Rutland en heeft ook de Duitse stad als doel. Om 23:11 stort het neer bij de Pinnedijk in Gaanderen. Van de vier bemanningsleden komt alleen de wireless operator W.R. Cheesman om het leven. Piloot T.S. Barnett, observer T.S. Jones en Wireless Operator en Air Gunner W. Gilbey overleven de crash en worden krijgsgevangen gemaakt. bron: www.online-begraafplaatsen.nl