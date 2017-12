9 jaar cel geëist voor dodelijke steekpartij

WAGENINGEN - Een 42-jarige man uit Wageningen heeft negen jaar cel tegen zich horen eisen voor de moord op zijn 38-jarige plaatsgenoot John van Rossum. Hij zou het slachtoffer in april dit jaar in de Wageningse Narcissenstraat hebben doodgestoken.

Volgens buurtbewoners lag de aanleiding van de steekpartij in de relationele sfeer. Het slachtoffer zou ruzie gemaakt hebben met zijn ex die in de straat woont. De uitspraak is op 22 december.

De nabestaanden van de doodgestoken Wageninger blijft weinig bespaard. Zijn zus Sandra van Rossum was eind 1999 slachtoffer van de de roemruchte Tarthorstmoord, ook in Wageningen. Zo weet De Gelderlander. De dader verlamde zijn vriendin Van Rossum met een stroomstootwapen en stak haar dood. De moordenaar onthoofde daarna zijn eigen broer Marcel met een samoeraizwaard.