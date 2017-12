App valt in de prijzen

ARNHEM - Een app om te kijken of een werkgever en werknemer wel bij elkaar passen. Niet alleen met de vaardigheden die nodig zijn voor een functie en die een werknemer op zijn cv heeft staan, maar ook als het gaat om drijfveren, ambities en passie. Tom Salemink ontwikkelde deze app en won daarmee 'Gelderland Arbeidswijs', een prijsvraag van de Provincie Gelderland.

Met 'Gelderland Arbeidswijs' zoekt de provincie nieuwe ideeën voor de arbeidsmarkt. Daarbij is de achterliggende gedachte dat de arbeidsmarkt heel snel verandert door digitalisering en robotisering.

Gedeputeerde Michiel Scheffer: 'Het gat tussen onderwijs en de arbeidsmarkt wordt steeds groter. Drie op de vier bedrijven kan geen goed geschoold personeel vinden, terwijl er te veel mensen aan de kant staan. Met Gelderland Arbeidswijs zoekt de provincie nieuwe oplossingen voor de arbeidsmarkt van morgen. We willen alle talent benutten.’

10.000 euro

Tom Salemink wil met zijn hoofdprijs van 10.000 euro een proefproject opzetten in de Achterhoek, gericht op gemeenten. Tom Salemink: 'Met de app APPly geven we werkzoekenden de kans hun talent in te zetten en bedrijven de kans dit talent te vinden. We kijken niet naar wat je weet, maar wat je wilt en wat je kunt.'

Er zijn uiteindelijk 39 ideeën ingezonden. Vijf daarvan haalden de finale: ACT (Arnhem), APPly (Doetinchem), Faalbokaal (Arnhem/Tiel), Click2Connect (Beuningen) en OR (Arnhem). Ze ontvingen 2000 euro om hun idee verder uit te werken. De publieksprijs ging naar de Faalbokaal van Erik Kaemingk uit Tiel. Bij de Faalbokaal gaat het erom dat werknemers leren van elkaars. het is bedoeld om fouten maken uit de taboesfeer te halen.