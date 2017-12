'Ron P. onterecht vast voor Puttense moordzaak én doden Rijswijkse studente'

ARNHEM - In zijn nieuwste boek Dubbel gedwaald schrijft wetenschapsfilosoof Ton Derksen uit Nijmegen dat Ron P. onterecht is veroordeeld voor het vermoorden en verkrachten van de Puttense stewardess Christel Ambrosius. Ook het doden van de Rijswijkse studente Anneke van der Stap kan P. niet gedaan hebben. Als Derksen gelijk heeft dan gaat het om een dubbele gerechtelijke dwaling en de tweede in de Puttense moordzaak.

Eerder onderzoek van Derksen heeft er mede voor gezorgd dat Lucia de Berk vrijgesproken werd.

Sinds dat onderzoek krijgt hij veel verzoeken van gevangenen die vinden dat ze onterecht zijn veroordeeld zijn. De advocaat van Ron P. Ruud van Boom heeft contact gezocht met Derksen, omdat hij overtuigd was van de onschuld van zijn cliënt.

Derksen wilde dit boek alleen publiceren als hij zeker zou zijn dat P. in beide zaken vrijuit gaat. Derksen stelt in zijn voorwoord heel duidelijk dat de vorige verdachten Wilco Viets en Herman Du Bois terecht zijn vrijgesproken. Derksen: 'Laat ik meteen over twee dingen heel duidelijk zijn: (1) Ron Pieper is mijns inziens onschuldig in de Puttense moordzaak en in de Rijswijkse moordzaak, en (2) mijn argumenten daarvoor tasten op geen enkele manier de terechte vrijspraak van Wilco Viets en Herman du Bois aan.'

Eind vorig jaar kwam via Omroep Gelderland al naar buiten dat Ton Derksen schreef aan het boek over de Puttense moordzaak.

Om te begrijpen hoe Derksen tot zijn conclusie komt, is uitleg over de gevonden sporen onontkoombaar. Voor een uitgebreide samenvatting van zijn onderzoek.

Op het bovenbeen van Christel is sperma aangetroffen. Dit is van Ron P. Volgens P. heeft hij de dag voor de moord seks met haar gehad. De rechter gelooft dat niet en denkt dat hij haar verkracht heeft toen ze bewusteloos was. Derksen is er door de samenstelling van het spoor van overtuigd dat het om 'oud zaad' gaat en dat de lezing van P. klopt.

'Affaire is ongeloofwaardig'

Daarnaast vinden de beide rechtbanken die P. veroordeeld hebben het niet geloofwaardig dat hij een affaire met Christel had. Hij zou niet weten bij welke vliegtuigmaatschappij ze werkte, haar kleur ogen niet kennen en haar vriendinnen wisten niet van de affaire.

Ook die redenatie bestrijdt Derksen uitgebreid in zijn boek Dubbel gedwaald. Volgens hem had Christel meerdere affaires: 'Ik vind het logisch dat Christel niet trots was op een affaire met een 18-jarige jongen en er daarom niet met haar vriendinnen over sprak.'

Daarnaast kent P. heel veel details van haar uiterlijk wel, ook details die een dader volgens Derksen niet zou kunnen kennen.

Opluchting na DNA-match

Op 9 januari 1994 wordt Christel Ambrosius vermoord en verkracht gevonden in het huis van haar oma. De zwagers Wilco Viets en Herman Du Bois worden aangehouden en veroordeeld, ondanks dat hun DNA niet in de gevonden sporen zit. Pas nadat ze twee derde van hun straf hebben uitgezeten worden ze vrijgesproken.

Als er later wel een DNA-match is zijn ze enorm opgelucht. Het DNA is van Ron P. Hij heeft het verplicht moeten afstaan nadat hij veroordeeld is voor een mishandeling. Kort na zijn veroordeling werd hij ook verdacht van de moord op Anneke van der Stap. Hij wordt veroordeeld voor doodslag en krijgt 4,5 jaar cel.

Ton Derksen is wetenschapsfilosoof en publiceert in 2006 zijn eerste boek over Lucia de Berk. Dat boek zorgt uiteindelijk voor haar vrijlating. Hij geeft colleges aan politie en justitie en schreef boeken over onder andere de Deventer moordzaak, de zaak-Ina Post en het 'Drontense Bos'. In zijn boek Onschuldig Vast stelt hij dat zo'n 1.000 Nederlanders per jaar onterecht veroordeeld worden.

Hoe nu verder

De advocaat van Ron P, Ruud van Boom, hoopt dat met dit boek de publieke opinie over zijn cliënt wijzigt. Volgens hem heeft Ron P, vanaf het begin af aan alle schijn tegen zich gehad. Hij hoopt dat dit boek door veel betrokkenen gelezen wordt. 'De weg die we nu moeten gaan is de weg naar de herziening, dat zal geen makkelijke weg zijn.'

'Ondertussen denk ik dat er ook extra onderzoek moet komen. Die mogelijkheid is er, voorafgaand aan een herzieningsverzoek. Het verzoek voor extra onderzoeken zal ik neerleggen bij de Procureur Generaal.'

Nabestaanden Christel en Anneke

Van Boom en Derksen beseffen dat nabestaanden van de beide jonge vrouwen niet op dit verhaal zitten te wachten. Toch is dat voor hen geen reden om een man, van wie zij zeker weten dat hij onschuldig vast zit, niet te helpen.

