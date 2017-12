Vliegveld krijgt nieuwe naam, Lelystop Airport

LELYSTAD - Wie het op zijn geweten heeft is niet duidelijk, maar Lelystad Airport heet eventjes anders: Lelystop Airport.

De oorspronkelijke witte letters zijn van van het frame verwijderd en de letters 'stop' zijn voor het frame teruggehangen, waardoor er nu 'Lelystop Airport' staat, meldt Omroep Flevoland.

Wie hier verantwoordelijk voor is, is nog onbekend. Er zijn naast voorstanders ook veel tegenstanders van de uitbreiding van het vliegveld. Zij vrezen onder andere voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's.

In Gelderland zijn er tegenstanders tegen de uitbreiding van het vliegveld en de herindeling van het luchtruim. Lelystad moet in 2019 een deel van de vluchten vanaf Schiphol overnemen en die gaan over de Veluwe. De regio vreest voor overlast.

'Beetje ondergesneeuwd'

Lelystad Airport noemt de 'naamsverandering' een ludieke actie die 'vandaag wel een beetje ondergesneeuwd is geraakt'. 'Uiteraard begrijpen we dat de uitbreiding van de luchthaven ook een aantal zorgen met zich meebrengt. Het is heel belangrijk om ons oor te luisteren te leggen en die zorgen serieus te nemen.'

