Culemborg start pilot met anoniem solliciteren Foto: Omroep Gelderland

CULEMBORG - De gemeente Culemborg laat sollicitanten in de toekomst anoniem solliciteren. De maatregel is bedoeld om discriminatie tegen te gaan. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde in met de motie die hiervoor was ingediend door Culemborg Centraal. Het gaat in eerste instantie om een proef van twee tot drie jaar.

Bij anoniem solliciteren worden gegevens zoals de naam, leeftijd, burgerlijke staat en geslacht in sollicitatiebrieven achterwege gelaten. Welke regels precies in Culemborg gaan gelden, wordt nog verder uitgewerkt, zegt de gemeente in reactie op het raadsbesluit. Een datum voor de invoering van het nieuwe sollicitatiebeleid is nog niet bekend. Andere gemeenten De gemeente Arnhem houdt ook een proef met anoniem solliciteren. Dat gebeurde eerder ook in Nijmegen. Daar werd de maatregel uiteindelijk niet ingevoerd, omdat het niet het beoogde effect had. De gemeenteraad van Tiel sprak eerder dit jaar ook over de invoering van anoniem solliciteren. Maar daar stemde een meerderheid uiteindelijk tegen het voorstel. Zie ook: Anoniem solliciteren Tiel van de baan

