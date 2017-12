100 jaar voetbal in Eibergen (en dat wordt gevierd)

EIBERGEN - FC Eibergen bestaat op 24 april 2018 honderd jaar. Het begon in 1918 met de Zwaluwen/Eibergse Boys. Als later ook binnen het voetbal de verzuiling een rol gaat spelen wordt op 31 mei 1934 csv SSSE (Sport Staalt Spieren) en op 14 juni 1945 rksv DES (Door Eenheid Sterk) opgericht. Op 1 april 1971 fuseren Eibergse Boys met DES zich tot Sportclub Eibergen en op 1 juli 2006 vindt de fusie van Sportclub en SSSE plaats. Sindsdien vormen deze twee verenigingen samen het huidige FC Eibergen.

Het bestuur is volop bezig met de voorbereidingen op dit eeuwfeest. Onder meer in samenwerking met het Museum de Scheper wordt in de periode van 27 april tot en met 26 mei een expositie gehouden over 100 jaar voetbal in het museum in Eibergen.

De organisatie van deze expositie is op zoek naar zoveel mogelijk historisch materiaal, zoals oude voetbalschoenen, (veter)voetballen, affiches, speldjes, documenten en vaantjes (of andere zaken die de moeite waard zijn). Dit materiaal wordt gebruikt om een compleet beeld te kunnen geven van honderd jaar voetbal in Eibergen. Na gebruik tijdens de expositie krijgt iedereen zijn bijdrage terug.