Iedereen moet binnen blijven, maar Sanne slaagt voor haar rijbewijs

ZALTBOMMEL - Heel Nederland kreeg vandaag het advies niet de weg op te gaan vanwege 'code rood', maar Sanne Groeneveld (19) uit Zaltbommel moest gewoon afrijden in Den Bosch. En ze slaagde met vlag en wimpel voor haar roze pasje. 'Ik had nog nooit in de sneeuw gereden.'

'Durf je wel te rijden?', vroeg de examinator van het CBR. Sanne zei 'ja' en toen moest ze ook. 'Ik dacht eigenlijk dat het niet door zou gaan', vertelde ze op Radio Gelderland bij Frank van Dijk. Sanne had nog nooit in winterse omstandigheden in de leswagen gezeten, zei ze. 'Ik had gelukkig nog een uurtje rijles voor het examen.'

Luister hier het gesprek terug dat Frank van Dijk had met Sanne Groeneveld.

Ze had onderweg het geluk dat andere weggebruikers heel voorzichtig reden. Volgens haar examinator was het een goede en veilige rit. Dus was ze geslaagd.

Ongeldig

Ze is ook opgelucht: 'Ik was nog even bang dat het examen vanwege het winterse weer ongeldig zou worden verklaard, maar wat ben ik blij dat hij dat niet heeft gedaan.' Sanne was wel de laatste die in Den Bosch voor haar roze pasje mocht afrijden. De andere examens werden afgelast.

Een gang naar het gemeentehuis in Zaltbommel kwam er maandag niet meer van. 'Ik heb digitaal een afspraak gemaakt om mijn rijbewijs aan te vragen. Die afspraak heb ik donderdag, want ik moet morgen en woensdag naar school. De inschatting is, dat ik dan een week na donderdag mijn rijbewijs heb.' Ze maalt er niet om. 'Autorijden met dit weer? Liever niet!'