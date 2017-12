Schimmel in je huis? Je bent zeker niet de enige

NIJMEGEN - Huurders moeten een afdwingbaar recht krijgen waarmee schimmel in hun huis wordt aangepakt. Daarvoor gaat de SP in de Tweede Kamer pleiten. De actie is een vervolg op diverse lokale acties van de SP om schimmel in huurhuizen aan te pakken.

Zo kwamen huurders in de Nijmeegse wijk Zwanenveld deze zomer onder aanvoering van de politieke partij in actie tegen tocht en schimmel in hun huizen. Ze eisten maatregelen van hun verhuurder Portaal.

Tweede Kamerlid Sandra Beckerman gaat de kwestie nu aankaarten in Den Haag. 'Ik heb veel mensen gesproken die letterlijk ziek worden van hun eigen huis. Kleine kinderen die al heel jong medicijnen en astma-pufjes moeten gebruiken. Bewoners van dit soort woningen worden vaker ziek, leven korter en doen dat in minder goede gezondheid.'

Schimmels in woningen worden volgens de SP een steeds groter probleem in met name sociale huurwoningen. 'Had in 2007 nog slechts negen procent van de huizen schimmels, uit een recent onderzoek blijkt dat dit percentage is opgelopen naar 43 procent', zo zegt de SP. 'Veel verhuurders investeerden weinig aan onderhoud. Dat is mede te wijten aan een door de regering opgelegde belasting voor betaalbare huurwoningen, de verhuurdersheffing.'

Actieplan

Sandra Beckerman vroeg in mei al om een landelijk actieplan tegen schimmelwoningen. 'De Tweede Kamer moet zich zorgen maken over de gezondheid van minstens een half miljoen mensen in schimmelwoningen. In onze eigen Woningwet staat dat verhuurders een zorgplicht hebben. Dat blijkt in de praktijk vaak een papieren tijger. Dat moet echt anders.'

Beckerman pleit voor een landelijk actieplan tegen schimmel en een centraal meldpunt voor huurders. Daarnaast wil zij een recht van de huurder om te eisen dat een woning wordt opgeknapt, een boete voor verhuurders die dat aan hun laars lappen en een korting op de verhuurdersheffing. Die korting moet dan door verhuurders verplicht moet worden geïnvesteerd in de aanpak van vocht- en schimmeloverlast.

De huurders uit Zwanenveld die deze zomer klaagden bij hun verhuurder Portaal zullen nog geduld moeten hebben. De woningstichting gaat pas vanaf volgend jaar groot onderhoud uitvoeren in hun woningen. Daarom proberen de bewoners via de huurcommissie huurverlaging af te dwingen.