Speedbootdrama: langere celstraf in hoger beroep Foto: ANP/Petershotnews.nl

ARNHEM - Arnoud H. uit Valburg (52) is in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor het speedbootdrama op de Vinkeveense Plassen in augustus 2014. Ook mag de man vijf jaar geen boot besturen. De straf van het hof is hoger dan die van de rechtbank. Die had H. eerder vier jaar gevangenisstraf opgelegd.

De advocaat-generaal had in hoger beroep acht jaar celstraf geëist en een vaarverbod van vijf jaar. Bij de dodelijke aanvaring op de Vinkeveense Plassen kwamen destijds twee van de vier inzittenden van een door H. aangevaren sloep om het leven. Hij voer te snel, zonder verlichting. Verder was H., hij woonde toen nog in Oosterbeek, onder invloed van alcohol. Roekeloos Evenals de rechtbank acht het hof bewezen dat hij roekeloos heeft gevaren en kan hem dood door schuld worden verweten. Maar volgens het hof kan niet worden bewezen dat de speedbootbestuurder zich bewust was van de risico's van een aanvaring met de dood van zijn slachtoffers tot gevolg. Zelf zei H. dat hij dacht een boomstam te hebben geraakt. Hij voer daarom door op die fatale avond in augustus. Het gerechtshof heeft bij het opleggen van de straf aan de Valburger rekening gehouden met de dramatische gevolgen voor de grote kring van slachtoffers en nabestaanden in deze zaak. Het hof rekent het Arnoud H. aan dat hij geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen.