Komt er een 'slimme weg' in de Achterhoek?

GEESTEREN - De Nettelhorsterweg tussen Lochem en Borculo moet veiliger, schoner en stiller worden. Dat vindt een groep aanwonenden. En aangezien de Achterhoek innovatie hoog in het vaandel heeft staan, willen ze dat bereiken met allerlei vernieuwende maatregelen. Het moet een 'slimme weg' worden.

De provinciale weg verbindt Lochem en Borculo met elkaar. Het is een weg waar je 80 kilometer per uur mag, maar door het lange rechte stuk rijdt veel verkeer harder, merken aanwonenden. Bovendien is het verkeer, en vooral ook net vrachtverkeer, de laatste jaren flink toegenomen.

Diana Koeleman woont halverwege, in Geesteren, en moet doordeweeks elke dag de weg oversteken om haar drie kinderen naar school te brengen. 'Dat is gewoon een drama, soms sta ik wel vijf of tien minuten te wachten totdat we over kunnen steken en het verkeer rijdt zo hard, je moet echt afstand houden van de weg, anders word je zo meegezogen met een vrachtwagen.'

Het liefst wil ze een tunnel of brug over de weg zodat haar kinderen en de andere kinderen uit de buurt zelf naar school kunnen.

Slimme weg

Hans Leeflang is één van de initiatiefnemers voor de 'slimme weg'. Eén onderdeel is inderdaad die veiligheid. Maar de weg moet ook schoner en stiller, want omwonenden hebben er last van. 'Het verkeer produceert flink wat decibellen.'

De groep bewoners weet dat de provincie over een tijdje groot onderhoud heeft gepland voor de weg en onderneemt daarom juist nu actie. 'Als we iets willen, is nu het moment. Dan kan de provincie het meenemen in de plannen.'

Er zijn nog geen concrete ideeën, maar volgens Leeflang is er van alles mogelijk: 'Denk aan duurzame verlichting en stil asfalt, maar het zou daarnaast ook mooi zijn als dit stuk weg door innovatieve bedrijven of opleidingen als proefproject gebruikt worden om duurzame en vernieuwende dingen uit te testen.'

Een eerste gesprek met de provincie is inmiddels geweest. En dinsdagavond houden de bewoners aan de Nettelhorsterweg een bijeenkomst voor iedereen die bijzondere ideeën heeft om dit te realiseren. 'Dat is een eerste stap.'