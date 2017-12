Nizbeth (9) krijgt eerste kinderpijnpaspoort

NUNSPEET - Trots nam Nizbeth Israël (9) het allereerste kinderpijnpaspoort van het St Jansdal in ontvangst van kinderarts Yvette Konijnenberg.

In het pijnpaspoort kan Nizbeth aangeven hoe zij wil dat medewerkers met haar omgaan tijdens een pijnlijke behandeling of angstig onderzoek. Ze kan hierin haar keuzes en voorkeuren aangeven. Nizbeth: 'Ik krijg elke maand een prik. Het liefst wil ik dan dat ik lig en ik samen met mama Wally kan opzoeken in het boek.'

Kinderarts Yvette Konijnenberg licht het belang toe van het pijnpaspoort: 'Ieder kind gaat anders om met angst, spanning en pijn. Met het pijnpaspoort geven we controle terug aan het kind en verminderen we daarmee de angst. Sommigen onderzoeken zijn niet alleen pijnlijk, maar ook beangstigend. Als we het gevoel hebt dat je controle hebt, overkomt het je minder. Dan is er minder angst en ervaart het kind minder pijn. Het creëren van ontspanning en afleiding geeft pijnreductie.'

Toekomstplannen

Het paspoort wordt uitgereikt aan kinderen die naar verwachting komend jaar vaak in het ziekenhuis moeten zijn voor operaties of herhaaldelijke pijnlijke of angstige ingrepen moeten ondergaan. Voorlopig wordt het pijnpaspoort alleen verstrekt door de kinderartsen, maar het is de bedoeling dat op den duur de overige poliklinieken waar kinderen vaak komen, gaan volgen, zoals KNO en Oogheelkunde.

Het paspoort wordt door een van de pedagogisch medewerkers (of ouders) samen met het kind ingevuld. Het kind wordt daarna eigenaar van het paspoort. Kinderen mogen het pijnpaspoort overal in het ziekenhuis bij zich dragen en het laten lezen aan iedereen die betrokken is bij het onderzoek of de behandeling. Het is opnieuw te gebruiken bij een volgend bezoek. Het idee is afkomstig van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.