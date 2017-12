Deel dit artikel:











Het blijft nog de hele dag sneeuwen, zegt weervrouw Margot Foto: Willem Wijnveen

WAGENINGEN - Gelderland krijgt nog de hele middag en avond sneeuw. Volgens weervrouw Margot Ribberink van MeteoGroup in Wageningen kan er nog tot 5 à 6 centimeter sneeuw bijkomen. Pas in het begin van de nacht stopt het in de provincie met sneeuwen.

'De heftigheid van de winterse neerslag neemt in de loop van de avond wel af', zegt Ribberink. In het westen van de provincie viel om 15.20 uur al de sneeuw waar de hele provincie volgens haar de rest van deze maandag last van heeft. 'De achterkant van het sneeuwfront zit op de Noordzee.' IJsregen Op de Veluwe valt ijsregen. Dat is regen die tijdens de tocht naar de grond bevriest. De korrels kunnen lijken op hagel. IJsregen doet zich voor als er warme lucht hoger instroomt dan de koude luchtlaag aan de grond. Dit is meestal aan het einde van een vorstperiode. Koude lucht is zwaarder dan warmere lucht waardoor het aan het aardoppervlak langer koud blijft.