ARNHEM - In Arnhem pint in februari een man met een gestolen pinpas bij de Rabobank.

Het is al even geleden, maar de politie hoopt toch nog dat iemand hem herkent zodat hij alsnog kan worden aangehouden.

Weet u wie deze man is? Meldt u dan bij de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Kijk voor andere zaken ook op www.politie.nl/bureaugld