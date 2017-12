Deel dit artikel:











89-jarige vrouw bestolen van duizenden euro's

ARNHEM - Het is een klassieker onder criminelen: meekijken tijdens het pinnen en later de pinpas afpakken om geld op te nemen. In Wijchen slaan twee mannen toe bij een 89-jarige vrouw.

Terwijl haar spullen worden ingepakt door een medewerker van de supermarkt, rekent de vrouw de boodschappen af. Ze heeft niet door dat er een man over haar schouder meekijkt. Als de pincode binnen is volgen de mannen de vrouw op jacht naar de pinpas. Met een smoes komen twee vrouwelijke handlangers het huis van de vrouw binnen en met de pas gaan ze ervandoor. Vervolgens halen de mannen in twee keer 1600 euro uit de muur. In Bureau GLD goede beelden van de verdachten. Heeft u tips over deze diefstal? Bel dan met de politie 0800-6070 of anoniem met 0800-7000. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl