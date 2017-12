Nijmegen investeert drie miljoen extra in sportaccommodaties

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen trekt drie miljoen euro extra uit voor het opknappen en verbeteren van bestaande sportaccommodaties. Het stadsbestuur maakte vorige week bekend dat het bedrag wordt geïnvesteerd in kunstgrasvelden, veldverlichting en renovatie van de sporthal in de Horstacker.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde vorig jaar in met het voorstel van de SP om sportclubs uit de brand te helpen. De gemeente heeft de wensen van alle Nijmeegse sportverenigingen opgemaakt en laten onderzoeken welke verbeteringen het hardst nodig zijn.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat de totale oppervlakte van de Nijmeegse buitensportaccommodaties nodig blijft om de kwaliteit van de buitensport op peil te houden en om aan de sportvraag van het groeiende inwonertal van Nijmegen te voldoen.

Kunstgras

In de meeste gevallen willen de clubs hun bestaande natuurgrasveld omzetten in kunstgras zodat er meer teams op kunnen trainen. Voetbalverenigingen Trekvogels, OSC, DVOL, Orion en Oranje Blauw en hockeyclub NMHC kunnen vanaf dit moment allemaal een upgrade verwachten. Daarnaast wordt ook geld uitgetrokken voor veldverlichting voor de soft- en honkbal op Staddijk en krijgt de sporthal in de Horstacker een broodnodige opknapbeurt.