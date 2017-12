Deel dit artikel:











Diefstal van airbags: man met opvallend loopje gezocht

BEMMEL - Tijdens het tweede weekend in oktober worden in Bemmel de airbags van een serie auto's gestolen. In Bureau GLD beelden van een man die mogelijk betrokken is bij die diefstallen.

De man valt vooral op door zijn manier van lopen, want hij trekt een beetje met zijn rechterbeen. De verdachte is gefilmd in de vroege ochtend van 10 oktober. Twee dagen later wordt hij opnieuw vastgelegd op beeld. Een getuige ziet de man lopen, maar hij weet weg te komen. Wie is deze man? Tip de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl