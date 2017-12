Vrijwel blinde en dove hond van zeventien kwijt in Oosterbeek

OOSTERBEEK - Hij ziet bijna niks en kan ook nauwelijks horen. Bram is sinds zaterdag vermist in Oosterbeek.

Het oude beest ontsnapte door een openstaande tuinhekje. Dat meldt Renkum.nieuws.nl.

De hond reageert wel op het knippen van vingers. Hij ging ervan door bij de Steijnweg in Oosterbeek. De Dierenambulance Nederrijn is naar hem op zoek en ook de organisatie Where Is My Angel kijkt naar hem uit. Bram is niet agressief, maar omdat hij slecht ziet en hoort wel schrikachtig. Volgens de eigenaar kunnen mensen die hem vinden de hond het best meteen bij zijn halsband pakken.