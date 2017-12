'Sloop Hotel Dreyeroord pijnlijk voor oorlogsveteranen'

Vooral voor oorlogsveteranen heeft het historische waarde. 'Ja, het is pijnlijk voor ze', weet Frans Ammerlaan van de Market Garden Foundation.

'De veteranen hebben er veel moeite mee. Het is een teer onderwerp. We zijn afgelopen september nog hier met ze geweest. Ze vertelden wat ze hier daadwerkelijk hebben meegemaakt en dat ze hun vrienden hebben zien sneuvelen. Ik stuur nu wat foto's naar ze toe. Ja, triest.'

In het nieuw te bouwen pand komt een Gastenhuis voor dementerende ouderen. 'Er is wel aandacht besteed aan de historie, want de voorkant van het nieuwe gebouw zal lijken op hoe het was in 1944.'