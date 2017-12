De Leest in Vaassen behoudt derde Michelinster

VAASSEN - Gelderland telt volgend jaar negen restaurants met een of meerdere Michelinsterren. De Leest in Vaassen blijft de provinciale topper met 3 sterren, gevolgd door 't Nonnetje in Harderwijk met 2.

Dat is bekendgemaakt bij de presentatie van de Michelingids 2018 in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Restaurant O Mundo in Wageningen dat onlangs werd overgenomen door Landgoed Groot Warnsborn in Arnhem had 1 ster, maar is die nu kwijt.

De Gelderse sterrenrestaurants:

3 sterren:

De Leest in Vaassen

2 sterren:

't Nonnetje in Harderwijk

1 ster:

Strandlodge in Winterswijk

Het Roode Koper in Ermelo

De Kromme Dissel in Heelsum

't Raedthuys in Duiven

't Schulten Hues in Zutphen

Het Koetshuis in Bennekom

Basiliek in Harderwijk