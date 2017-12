Weeralarm of niet, Lies (91) en Beppie (70) trotseren de sneeuw

'Vroeger was het veel kouder' zegt Lies. 'We moeten boodschappen doen, anders kunnen we niet eten..' Beppie duwt Lies in de rolstoel vooruit, dwars door de sneeuw op het fietspad in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Het voetgangerspand is voor ze niet begaanbaar.

De twee dames redden zich wel 'maar het is een beetje moeilijk', zegt Bep. Ze vervolgt: 'De fietspaden zijn slecht schoongemaakt, maar vanmiddag wordt het nog slechter dus we moeten wel.' Lies vertelt verder terwijl Beppie haar verder duwt. 'Ik hoef niks te doen hoor. Thuis hebben we straks de verwarming aan dus wat willen we nog meer. Vroeger had je dat niet, een verwarming.'

Het tweetal is er vrolijk onder en geniet tussendoor van de sneeuw. 'We hebben niemand om te vragen om hulp, dus dan moeten we de boodschappen zelf doen.' Maar ze vinden het ook fijn om eropuit te gaan. 'Je wilt er ook met dit weer wel uit hoor', lacht de 91 jarige Lies.