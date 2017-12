Debat over uitstel nieuwe vliegroutes

ARNHEM - Eerst herindeling van het luchtruim, dan pas een uitbreiding van de vliegroutes van en naar Lelystad Airport. Met die boodschap moet Provincie Gelderland naar Den Haag. Of dat gaat gebeuren hangt af van de uitkomst van het debat dat woensdag wordt gevoerd in Provinciale Staten.

Het statendebat wordt gevoerd op verzoek van de Gelderse ChristenUnie. Die partij heeft al eerder gezegd uitstel te willen. In 2009 werd al aangegeven dat het ministerie een begin zou maken met de herindeling van het luchtruim. Dat is niet gebeurd. Het inpassen van de vliegroutes zonder herindeling van het luchtruim, is een korte termijn-oplossing met teveel nadelen, zoals overlast voor de bewoners en aantasting van de stilte in stiltegebieden, vindt de ChristenUnie.

Een van de knelpunten op dit moment is dat vliegtuigen niet hoger over Gelderland en Overijssel kunnen vliegen. Dat komt omdat de bovenste luchtlagen al in gebruik zijn door onder andere Schiphol. Een herindeling van het luchtruim zou dat probleem mogelijk kunnen oplossen.

De ChristenUnie vindt dat Gelderland een duidelijk signaal moet afgeven richting de verantwoordelijke minister. Ook in Overijssel wordt deze week over de vliegroutes gesproken. De ChristenUnie hoopt dat als beide provincies woensdag een motie aannemen en daarmee de oproep doen eerst het luchtruim opnieuw in te delen en pas eventueel daarna extra vluchten van en naar Lelystad toe te staan.

