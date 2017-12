Slachtoffer fataal treinongeluk is 75-jarige Arnhemmer

VELP - De automobilist die overleed na een botsing met een trein in Velp, is een man van 75 uit Arnhem. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde zondagmiddag bij de spoorweg­overgang ter hoogte van de Larensteinselaan. Een trein botste op een auto, nadat die volgens getuigen stil was komen te staan op het spoor.

De bestuurder raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis in Arnhem. Twee andere inzittenden konden op tijd wegkomen. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval.