Politie zoekt witte auto na overval Buren

BUREN - De politie zoekt een witte auto die mogelijk gebruikt is bij de overval op Wok Cafetaria de Buren in Buren, afgelopen vrijdagavond.

Rond 20.30 uur overvallen twee gewapende en gemaskerde mannen de cafetaria aan de Achterbonenburg. Na de overval heeft de politie met meerdere getuigen gesproken. Die getuigen hebben het over een auto die opvallend hard door Buren reed.

Witte stationcar

Het zou volgens de getuigen gaan om een witte stationcar, mogelijk een Volkswagen Passat. Die auto reed hard door Buren en parkeerde de auto in de buurt van de cafetaria. De politie kan nog niet zeggen of die auto gebruikt is door de overvallers. 'We komen graag in contact met de inzittenden' zegt een woordvoerder van de politie in Bureau GLD.

Tekst gaat verder onder de video.

Bureau GLD

In het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland, Bureau GLD, roept de politie getuigen op zich te melden.

Bureau GLD wordt iedere woensdag uitgezonden om 17.20 uur. Daarna elk uur herhaald.