Juwelier verjaagt inbrekers midden in de nacht

NEEDE - De eigenaresse van een juwelier in Neede schrikt in het weekend van 10 en 11 november midden in de nacht wakker omdat ze gerommel hoort bij de voordeur. Ze woont bij de winkel en heeft snel door wat er aan de hand is.

Uit het raam roept ze naar de mannen die bij de deur staan. Die schrikken van de vrouw en rennen weg. Dat ze niet met goede bedoelingen zijn gekomen is snel daarna duidelijk, omdat het voordeurslot is vernield. Gelukkig zijn er beelden van de inbrekers: Weet u meer? Bel de politie met uw tips. Kijk voor meer zaken op politie.nl/bureaugld Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl