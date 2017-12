Waarom Ron P. de moord niet gepleegd heeft volgens Ton Derksen

ARNHEM - Ton Derksen maakt in zijn boek 'Dubbel gedwaald' korte metten met het bewijsmateriaal tegen Ron P. die is veroordeeld voor de moord op Christel Ambrosius uit Putten. Derksen schrijft vaker boeken over mogelijke justitiële dwalingen en toonde al eerder aan dat onschuldigen achter de tralies zitten. 'Maar zo erg als in deze zaak heb ik het nog niet eerder gezien.'

Op 10 november 2011 wordt Ron P. veroordeeld. Het hof in Arnhem acht de moord bewezen. De volgende punten waren erg belangrijk om tot die veroordeling te komen.

1. De spermadruppel op het bovenbeen

Dit wordt gezien als de 'smoking gun', het bewijs dat Ron P. de dader is. Maar om dit bewijs goed te kunnen interpreteren, ontkomen we er niet aan om iets over sperma uit te leggen. Sperma, of ejaculaat bestaat uit twee componenten: zaadcellen en zaadvocht.

In de spermadruppel die op het been van Christel wordt aangetroffen, zitten zaadcellen van Ron. Maar zaadvocht ontbreekt. Hieruit is volgens Derksen af te leiden dat er op de moordplek geen zaadlozing is geweest en dat het sperma niet van de bewuste zondag kan zijn. Het is waarschijnlijker dat er op zaterdag seks is geweest tussen Ron en Christel. Laat dat nu precies zijn wat Ron altijd heeft verklaard.

2. DNA van Ron P. in de uitstrijkjes

Omdat er zaadcellen zijn gevonden, is het ook niet vreemd dat er DNA van Ron P. wordt gevonden in de uitstrijkjes die tijdens de sectie met een wattenstaafje zijn gemaakt. Bijzonder is wel dat er ook mitochondriaal DNA van een ander persoon is gevonden. Derksen noemt deze persoon Mr 16221, omdat dit het kenmerk is van het mtDNA-profiel. Ook in de spermadruppel en in twee haren (in de hals van Christel en op haar trui) zijn sporen gevonden die hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van deze Mr 16221. Door de haar in de hals concludeert Derksen dat Mr 16221 op de plaats delict is geweest.

Zoals in veel andere onderzoeken, is ook bij deze moord DNA gevonden van andere personen. Het is niet zo dat er alleen DNA van Ron P. is gevonden. Er zijn haren gevonden in de hals van Christel en op haar trui. Ook is er een schaamhaar op haar trui gevonden. Daarnaast is nog een schaamhaar uit Christels schaamhaar gekamd. Ook zijn er haren op de plaats delict gevonden. Geen van deze haren is van Ron.

3. Zijn DNA onder haar nagels

In het nagelvuil van Christel is ook DNA van Ron gevonden. Derksen: 'Het beeld van een slachtoffer dat zich probeert te verweren en bij die poging huid en bloed van de moordenaar onder haar nagels krijgt, dringt zich onverbiddelijk op.' Maar dat is niet terecht. DNA onder de nagels hoeft niet te wijzen op geweld. 'Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat veel vrouwen vreemd DNA onder hun nagels hebben, dat wil zeggen DNA dat niet afkomstig is van hun eigen man', zegt Derksen. 'Dat wijst niet op geweld, maar op seks.'

DNA onder nagels bij vrouwen duidt meestal niet op geweld, maar op seks Ton Derksen

Bovendien, volgens Derksen heeft de politie op de plaats delict geen tekenen van verzet gevonden. Christel zou zich dus niet hebben kunnen verweren. Dus het beeld dat Ron P. haar aanviel en zij haar nagels in hem zette, klopt niet.

4. Het bloedvlekje in haar spijkerbroek

Aan de binnenkant van Christels spijkerbroek is een bloedvlekje van Ron P. gevonden, ongeveer 10 centimeter onder haar kontzak. Maar omdat nergens anders bloed of greepsporen van Ron R. op de spijkerbroek worden aangetroffen, denkt Derksen dat deze bloedvlek al ouder moet zijn.

5. De schone slip van Christel

Ron P. heeft verklaard dat hij op zaterdagavond seks had met Christel. Maar zijn verhaal wordt niet geloofd. Uit het arrest: 'Het hof is (...) van oordeel dat als de lezing van verdachte juist zou zijn (...), er ook zaadcelsporen in de slip hadden moeten zitten. Dat is echter, zoals gezegd, niet het geval.'

Derksen: 'Het gaat uit van de vooronderstelling dat ze zich niet heeft gedoucht en dat ze geen schone slip heeft aangetrokken op zondagochtend. Dat is ook verkeerd voorgehouden aan de deskundigen die tijdens het proces zijn gehoord.'

6. Niemand wist van de geheime relatie

Ron P. zegt dat hij een geheime relatie met Christel had. Een relatie die vooral draaide om seks. Ze ontmoetten elkaar bij cafetaria Orca. Hij ging daar op vrijdagavonden naartoe in de hoop haar tegen te komen. 'Ik kwam Christel alleen op vrijdagen tegen. Niet op andere dagen. Als ze bij de Orca stond, had ik geluk. Zo niet, dan had ik pech', zo verklaarde Ron op de zitting bij het hof in Arnhem.

Familie en vrienden van Christel en bezoekers van de Orca zijn gevraagd of zij ooit gehoord hadden van deze relatie, maar niemand wist er van. Derksen: 'Dat men niet wist van die relatie is niet zo vreemd. Het was een vreemde relatie. Ron was eigenlijk een onbeduidend figuur. Hij was 18 jaar, Christel was 23. Hij was niet echt een prijsminnaar, waar je trots op kon zijn.'

Ron P. was niet echt een prijsminnaar, waar je trots op kon zijn. Hij was 18, zij 23. Ton Derksen, over de geheime relatie tussen Ron en Christel

De officier van justitie heeft tijdens de rechtszaak gezegd dat Christel haar hartvriendin alles vertelde, maar die had ook nog nooit over Ron P. gehoord. Volgens Derksen heeft de officier van justitie hier doelbewust onwaarheden verkondigd. Het dossier staat bomvol verklaringen waaruit blijkt dat Christel niet al haar minnaars besprak met haar vriendinnen.

7. Ron wist weinig van Christel

Voor iemand die een relatie had met Christel, wist hij wel opvallend weinig over haar, stelt het hof. 'Hij wist niet bij welke maatschappij ze als stewardess werkte. Hij wist ook niet dat Christel een broer had en wie haar vrienden en vriendinnen waren. Voorts kende verdachte een aantal lichamelijke kenmerken van Christel niet. Hij wist niet of Christel moedervlekken had en ook niet of zij haar oksels schoor.'

Maar dat is niet zo vreemd, zegt Derksen. Ze hadden immers een seksrelatie. 'Bij het aankleden zei Christel direct gedag', zou Ron tijdens een verhoor hebben gezegd. Dat hij ook niet wist of ze moedervlekken had en of ze haar oksels schoor, vindt Derksen ook niet verdacht.

'Dat is niet zo gek. Hij is 14 jaar na de moord ondervraagd. Dan lijkt het me logisch dat je bepaalde zaken bent vergeten. Daar staat tegenover dat hij ook wel heel veel wél weet. Zaken die hij niet had kunnen weten als hij haar alleen op de plek van de moord had gezien.'

Zo vertelde Ron P. dat Christel haar haar altijd los droeg, terwijl ze op de plaats delict bij uitzondering juist een haarspeld droeg. Hij zei dat ze klemoorbellen had, maar die droeg ze juist niet op de plaats delict. Ron P. deed expliciete uitspraken over Christel die een moordenaar waarschijnlijk niet zou doen.

Derksen wil niet speculeren over wie dan de moord zou hebben gepleegd. Hij benadrukt dat Viets en Du Bois terecht zijn vrijgesproken. Toch denkt Derksen dat het aannemelijker is dat de moord is gepleegd door twee mannen dan door één. Daar werd ook door de politie rekening mee gehouden voordat Ron P. in beeld kwam. Bovendien zijn er twee getuigen die zeggen te hebben gezien dat een meisje, dat Christel zou kunnen zijn, rond de tijd van de moord werd lastig gevallen door twee mannen.

Andere argumenten

Derksen noemt nog een aantal ontlastende argumenten: veel wandelaars hebben signalementen gegeven van personen die bij het huisje zijn gezien waar Christel is vermoord. Ron P. voldoet niet aan die signalementen. Ook ging de politie er lange tijd van uit dat de moordenaar een bekende van Christel was, die was binnengekomen met een reservesleutel die op een geheime plek lag. Tot het moment dat Ron P. in beeld kwam, toen speelde de sleutel geen rol meer.

