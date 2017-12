LIVEBLOG Gelderland zet zich schrap voor de sneeuw

ARNHEM - Het KNMI heeft vanaf 14.00 uur code oranje afgekondigd vanwege de voorspelde sneeuw. Op veel plaatsen worden al maatregelen genomen vanwege de voorspellingen. Lees er alles over in ons liveblog.

10.47 Verschillende wegen in de provincie zijn afgesloten. De Kamperweg tussen Wezep en Heerde is afgesloten omdat er twee bomen gekapt worden. De Joppelaan in Gorssel en mogelijk ook enkele andere wegen zijn of worden tijdelijk afgesloten in verband met gladheid en laaghangende boomtakken. De N344 (van Voorthuizen via Apeldoorn naar Deventer) en de N304 (Apeldoorn naar Ede) zijn weer vrijgegeven.

10.40 De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen sluit haar gebouwen om 12.00 uur. De school verzoekt iedereen om 'tijdig en veilig' naar huis te gaan.

10.35 De buurtbus in de gemeente Renkum mag vanaf 1200 uur niet meer rijden van busmaatschappij Breng. Het gaat om lijn 590 en 589. 'Het is niet veilig om te rijden. We rijden veel op kleine binnenwegen en die worden vaak niet gestrooid', zegt de voorzitter.

10.30 Op veel plaatsen ligt nog sneeuw en ijs op de straat en stoepen. Hoe loop je daar over? Doe de pinguïn!

10.25 VSO Klein Borculo (Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland) laat de kinderen rond 12.30 uur ophalen van school zodat ze veilig thuis kunnen komen.

10.21 Het KNMI heeft vanaf 14.00 uur tot middernacht code oranje afgekondigd vanwege

10.20 Er gebeurt van alles door de voorspelde sneeuw. Daarom openen we een liveblog, zodat je altijd op de hoogte bent van de meest actuele informatie.