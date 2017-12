LIVEBLOG: Geen problemen op snelwegen, maar geen bussen Rivierenland

De belangrijkste zaken die je moet weten:

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten maandag niet de weg op te gaan als het niet nodig is.

Het KNMI heeft 'code rood' afgegeven. Dat betekent dat er een grote kans is op overlast voor weggebruikers. Ook kan het openbaar vervoer op grote schaal ontregeld worden door de sneeuwval.

De NS adviseert reizigers om zo vroeg mogelijk te vertrekken.

De Gelderse busmaatschappijen waarschuwen dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen en rituitval.

Als je dan toch de weg op moet, check dan onze tips over hoe je veilig van A naar B komt in de sneeuw.

--- LIVEBLOG ---

17.45 Vanmiddag kon een machinist van Arriva op de MerwedeLingeLijn (tussen Dordrecht en Geldermalsen) nog wel lachen om de sneeuw. Inmiddels is de situatie op de weg zo slecht dat de vervoerder alle bussen in het Rivierenland heeft geschrapt. De treinen van Arriva rijden overigens nog wel.

17.40 Het begint drukker te worden op de Gelderse wegen, maar nog geen grote problemen op de weg. Afbeelding: TomTom Traffic.

17.12 Geen bussen in de regio Rivierenland, meldt Arriva op twitter. Voor zo ver bekend rijden de bussen in andere regio's wel, al moeten reizigers wel rekening houden met uitval en vertragingen.

16.54 MeteoGroup meldt dat het voorlopig nog blijft sneeuwen in Gelderland. Daardoor kan het ook morgenochtend nog glad zijn.

16.45 Het fileleed lijkt vooral de Randstad te treffen. Ook op de A50 bij Renkum rijdt het goed door.

16.40 In het Nijmeegse Goffertpart is het vooral sneeuwpret dat de klok slaat.

16.29 Keolis (voorheen Synus) heeft vooral op de Veluwe last van de sneeuw. Bussen kunnen daardoor uitvallen.

16.27 Geen problemen op de A50 bij Schaarsbergen, meldt verslaggever Leendert de Keijzer.

16.11 Het wegdek van de A1 en A30 begint wit te worden.

15.58 Nieuwe rage op sociale media: sneeuwgezichten maken. Je drukt je gezicht in de sneeuw en maakt daarna een foto met flits. Foto: Annemieke en Meike Schakelaar.

15.53 Het begint drukker te worden op de Gelderse wegen, maar nog geen echte problemen. Files staan alleen in de Randstad.

15.41 In het buitengebied van Stroe zijn weinig heuvels, maar dan hang je toch gewoon je slee achter een quad?

15.24 Na Beuningen heeft ook zwembad De Peppel in Ede besloten de deuren te sluiten.

15.15 In Garderen ligt een dik pak sneeuw. Willem Wijnveen stuurde deze foto in:

15.09 Geen treinen tussen Winterswijk en Vorden. Er worden bussen ingezet, zo meldt Arriva.

15.02 De A50 is sneeuwvrij en het is rustig op de weg, meldt Hermina de Vries.

15.01 Het sneeuwt even niet in de provincie, maar rond 16.00 uur komt daar verandering in. Verslaggever Leendert de Keijzer meldt dat het regent op de N224.

14.38 Locourant (de lokale omroep op de Noord-West Veluwe) heeft deze dronebeelden gemaakt bij Oldebroek en Elburg.

14.25 Thuiszorgorganisatie Vérian (een van de grootste thuiszorgaanbieders van Gelderland) werkt vandaag met een aangepast schema. De thuiszorgers overleggen met de klanten over welke zorg acuut nodig is en welke zorg kan eventueel ook morgen verleend kan worden. Ook vragen ze aan buren om elkaar te helpen.

Sommige thuiszorgers bezoeken cliënten inderdaad op de fiets, dat is vandaag voornamelijk met de fiets aan de hand

14.16 Denk bij dit weer ook eens aan uw (huis)dieren. Volgens de dierenpolitie hebben dieren ook extra zorg nodig als ze buiten komen. Meer informatie bij het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren.

14.08 Mocht u zich afvragen hoe veel sneeuwvlokken er vandaag (bij benadering) in Nederland zijn gevallen, dan heeft weerman Peter Kuipers Munneke een antwoord.

14.04 De talentenshow 'Apeldoorn Got Talent' in de Grote Kerk is afgelast. De opbrengst gaat naar Serious Request. De organisatie zoekt naar een nieuwe datum.

13.56 Verslaggever Ton Arbouw maakte dit filmpje van de situatie op de weg in het Rivierengebied.

13.55 Het gemeentehuis van Oost Gelre in Lichtenvoorde is om 13.00 uur dicht gegaan. De Gemeente is daardoor ook de rest van de dag telefonisch niet bereikbaar. De gemeente Winterswijk sluit haar deuren om 16.00 uur.

13.47 Strooiwagens vertrekken vanaf het steunpunt van Rijkswaterstaat in Wolfheze.

13.41 De sneeuwploeg van de gemeente Barneveld meldt dat ze afgelopen weekend 300.000 kilogram zout hebben gestrooid. De gemeente heeft daarvoor alle 10 strooiwagens met sneeuwschuivers ingezet. Twee borstelmachines hebben de fietspaden en parkeerterreinen sneeuwvrij gehouden.

13.33 Ook op de A28 begint het wit te worden.

13.30 De brandweer Elburg kon dankzij de sneeuw eindelijk hun nieuwe hoogwerker inzetten.

13.22 Nog even en er ligt weer genoeg sneeuw om met de slee een burgertje te halen.

13.06 In diverse steden kampt de afvalinzameling met problemen. De DAR haalt het oud papier in de Nijmeegse wijken Zwanenveld,Kluiskamp en Gildekamp later op vanwege de sneeuw. Het oud papier zal dinsdag 12 december worden opgehaald. Ook in Arnhem-Noord kan het afval op sommige plaatsen niet worden opgehaald. Ook in de gemeente Overbetuwe hebben de afvalwagens het lastig. Inwoners worden gevraagd het afval weer naar binnen te halen.

12.58 Keolis (voorheen Syntus) meldt dat ze niet kunnen niet garanderen dat iedereen na 3 uur weer thuis komt. Breng (verantwoordelijk voor het busvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen) rijdt nog wel, maar waarschuwt dat de sneeuw de dienstregeling kan ontwrichten. Arriva meldt dat reizigers in de Achterhoek en Rivierenland rekening moeten houden met vertragingen en rituitval.

12.51 Het KNMI heeft voor een groot deel van het land (waaronder Gelderland) 'code rood' afgekondigd. Volgens het instituut betekent dat dat er een groot groot gevaar is voor overlast en letsel door gladheid. Er gelden grote risico's voor weggebruikers en er is kans op grootschalige ontregeling van het openbaar vervoer. Het KNMI adviseert de weerberichten en waarschuwingen in de gaten te houden.

12.42 In verband met gladheid en de hevige sneeuwval heeft het Nederlands Openluchtmuseum besloten de deuren te sluiten.

12.25 Ga niet het bos in. Veel takken zijn topzwaar door de sneeuw en kunnen daardoor afbreken. De gemeente Rheden heeft natuurgebied de Posbank afgesloten voor publiek.

12.23 Deze wisent op de Veluwe trekt zich weinig aan van de sneeuw. Be like the wisent and keep calm.

12.20 Door een defecte bovenleiding rijden er tussen Amersfoort en Putten geen treinen. Het is niet bekend hoe lang het gaat duren voor de kabels zijn gerepareerd.

12.10 Rijschool Van Klaren meldt dat door de weersomstandigheden de rijexamens in Tiel zijn afgelast.

11.55 Ga je dan toch de weg op, zorg dan dat je auto sneeuwvrij is. Dat is veiliger voor jezelf, maar ook voor andere weggebruikers. Zeker op de snelweg kan sneeuw van het dak waaien en op de voorruit van andere weggebruikers terecht komen,

11.51 Rijkswaterstaat adviseert mensen niet de weg op te gaan. De wegbeheerder waarschuwt voor zeer gevaarlijke rij-omstandigheden door de sneeuw en roept weggebruikers op om maandagmiddag en -avond niet de weg op te gaan als dat niet per se nodig is.

11.50 Voetballen zit er vanavond ook al niet in. Veel amateurclubs lasten trainingen af, en ook de inhaalwedstrijd FC Oss - NEC gaat opnieuw niet door door sneeuwval.

11.44 Ook de Christelijke Hogeschool Ede gelast de lessen vanaf 12.00 uur af. Een overzicht van andere scholen vind je hier.

11.39 Zwembad De Plons in Beuningen is gesloten uit veiligheidsoverweging 'vanwege de verwachte slechte weersomstandigheden van vanmiddag/vanavond'.

11.20 De NS roept reizigers op zo vroeg mogelijk naar huis te reizen.

11.15 Veel meer scholen sluiten hun deuren eerder zodat leerlingen veilig thuis kunnen komen. Een overzicht vind je hier.

11.10 De Dierenambulance Tiel rukt alleen uit voor 'urgente gevallen', zo meldt de organisatie op Facebook.

11.07 In de Achterhoek, de omgeving van Arnhem en op de Veluwe wordt de meeste sneeuw verwacht. Lees er hier meer over.

Bron: Afbeelding MeteoGroup. Aanpassingen kleuren door Omroep Gelderland.

11.04 De Gelderse ziekenhuizen hebben het niet veel drukker dan normaal. Mensen zijn voorzichtig. Alleen de spoedeisende hulp van het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn schat dat vandaag 25% meer mensen dan normaal zich melden. 'Voornamelijk van mensen die lopen of fietsen. Het gaat om breuken van pols en elleboog', zegt een woordvoerder.

Het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem had het zondag rustig, maar vandaag zijn er een stuk of 10 extra gevallen binnengekomen op de spoedeisende hulp. Volgens het ziekenhuis gaat het om 7 mensen met botbreuken (voornamelijk pols, onderarm en elleboog).

10.47 Verschillende wegen in de provincie zijn afgesloten. De Kamperweg tussen Wezep en Heerde is afgesloten omdat er twee bomen gekapt worden. De Joppelaan in Gorssel en mogelijk ook enkele andere wegen zijn of worden tijdelijk afgesloten in verband met gladheid en laaghangende boomtakken. De N344 (van Voorthuizen via Apeldoorn naar Deventer) en de N304 (Apeldoorn naar Ede) zijn weer vrijgegeven.

10.40 De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen sluit haar gebouwen om 12.00 uur. De school verzoekt iedereen om 'tijdig en veilig' naar huis te gaan.

10.35 De buurtbus in de gemeente Renkum mag vanaf 12.00 uur niet meer rijden van busmaatschappij Breng. Het gaat om lijn 590 en 589. 'Het is niet veilig om te rijden. We rijden veel op kleine binnenwegen en die worden vaak niet gestrooid', zegt de voorzitter.

10.30 Op veel plaatsen ligt nog sneeuw en ijs op de straat en stoepen. Hoe loop je daar over? Doe de pinguïn!

10.25 VSO Klein Borculo (Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland) laat de kinderen rond 12.30 uur ophalen van school zodat ze veilig thuis kunnen komen.

10.21 Het KNMI heeft vanaf 13.00 uur tot middernacht code oranje afgekondigd vanwege sneeuw en gladheid. De meest actuele informatie over de waarschuwing vind je hier. Rijkswaterstaat houdt live bij waar de strooiwagens rijden. Die kaart kun je hier bekijken.

10.20 Er gebeurt van alles door de voorspelde sneeuw. Daarom openen we een liveblog, zodat je altijd op de hoogte bent van de meest actuele informatie.