Regiotaxi waarschuwt: boek liever geen rit

ARNHEM - Het weer en vooral het extreme weer dat op komst is, heeft gevolgen voor het verkeer. Vanaf 14.00 uur geldt code oranje. Hoe gaat het speciaal vervoer hier mee om? Avan heeft voor het regiotaxivervoer voor vandaag in ieder geval een boekingsstop ingevoerd.

Avan, dat het speciaal vervoer regelt in de regio Arnhem/Nijmegen, belt de klanten vanochtend met het verzoek om de rit te annuleren. 'Geboekte ritten naar het ziekenhuis gaan zoveel mogelijk door', zegt een woordvoerder.

De vervoerder vreest de gladheid en de verwachte ijzel. 'Het is gewoon spekglad, voornamelijk op de binnenwegen. We willen niet dat onze doelgroep ten val komt, maar ook voor de chauffeurs moet het veilig zijn.'

Het leerlingenvervoer van Avan rijdt wel gewoon, zegt de woordvoerder, alhoewel er geluiden zijn dat bijvoorbeeld in Doesburg het leerlingenvervoer niet rijdt.

Valleihopper: geen ritten na 14.00 uur

'We rijden met een beetje vertraging', meldt een woordvoerder van Valleihopper, actief in de Gelderse Vallei. 'Vanaf 14.00 uur worden er geen ritten aangenomen.'

PlusOV: geen dagbestedingsroutes

PlusOV dat het speciaal vervoer op de Noordoostelijke Veluwe en een deel van de Achterhoek verzorgt (van Hattem tot aan Lochem), heeft besloten om de dagbestedingsroutes vandaag niet te rijden. 'Alles wat we nu wegrijden, moet vanmiddag ook weer terug en we weten nu al dat dit vertraging oplevert. Het leerlingenvervoer doen we wel.'

Ook PlusOV is momenteel de klanten aan het bellen die voor vanmiddag een rit hebben geboekt. 'We vragen of de rit echt noodzakelijk is, maar adviseren om de rit te annuleren. Alleen voor uitzonderingen, zoals een begrafenis of crematie, rijden we. Voor de rest zeggen we: we gaan niet rijden.'

Geen regiotaxiritten in de Achterhoek

ZOOV neemt voor vanmiddag 'in principe' geen regiotaxiritten in de Achterhoek meer aan. 'Ze moeten ook terug, dat vinden we veel te risicovol vanmiddag', zegt een woordvoerder.

Voor het leerlingenvervoer zijn bij ZOOV de meeste ritten gestart. 'Sommige ouders laten hun kind thuis vandaag. We proberen de leerlingen wel eerder van school op te kunnen halen. Eigenlijk willen we ze voor 14.00 uur thuis hebben gebracht, maar dat moet ook kunnen met de school en de ouders.'

Negatief reisadvies

Viavé, verantwoordelijk voor het speciaal vervoer op de Noordelijke Veluwe weet na 10.00 uur wat er gaat gebeuren. 'Wij attenderen mensen er wel op dat ze worden vervoerd op eigen risico. We geven eigenlijk een negatief reisadvies, omdat we niet weten hoe de situatie op de weg gaat worden. Als het niet noodzakelijk is, adviseren we om niet de weg op te gaan.'

We hebben Versis (Rivierengebied) ook gebeld, maar nog geen informatie gekregen of daar maatregelen worden getroffen in verband met het verwachte extreme weer.