Scholen sluiten massaal de deuren vanwege de sneeuw

GELDERMALSEN - Verschillende scholen in Gelderland blijven vandaag dicht of sluiten eerder vanwege de slechte weersomstandigheden.

Scholen sluiten vandaag massaal de deuren eerder of zelfs helemaal. Hieronder een overzicht, dat tot stand is gekomen naar aanleiding van reacties via de mail (zie onderin het artikel) en Facebook.

Deze basisscholen gaan eerder dicht:

Basisschool De Horizon in Doesburg gaat vanaf 12.00 uur dicht.

Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar in Doesburg is om 12.00 uur dicht gegaan.

Basisschool De Heijenoordschool in Arnhem gaat vanwege het slechte weer eerder dicht. Vanaf 12.45 uur zijn de kinderen daar vrij.

Basisschool Het Talent in Len laat de kinderen ophalen, laat Linda Kateman rond 12.00 uur ons via Facebook weten.

Speciaal onderwijs neemt maatregelen:

Het speciaal onderwijs in Nijmegen laat de kinderen om 12.00 uur ophalen, laat Natascha Otters ons weten.

De Terwindt school in Groesbeek laat de taxi's om 12.00 uur de kinderen ophalen.

De leerlingen van Speciaal Onderwijs VSO Mariëndael mogen vanaf 12.30 naar huis. 'De meeste vervoerders komen hun leerlingen eerder ophalen. Wij blijven open voor de leerlingen die niet eerder opgehaald kunnen worden. Wij hebben geen invloed op de beslissingen van de verschillende vervoerders', meldt Mark Faaij, teamleider bij Mariëndael.

SBS nieuwHessen in Aalten laat de kinderen ook eerder ophalen, vanwege de sneeuw.

SBO Diekmaat in Neede is vanaf 12.15 uur dicht vanwege de sneeuw, meldt Patricia van der Meer.

VSO Klein Borculo gaat eerder dicht.

Deze scholen zijn de hele dag dicht:

Helicon in Geldermalsen

scholengemeenschap Guido de Bres in Arnhem

Bloemenvakschool Floral Academy Ede

Jacobus Fruytier Apeldoorn en Uddel

Hoornbeeck College Apeldoorn

Deze middelbare- en hogescholen sluiten de deuren eerder (veelal rond het middaguur) zoals:

De Heemgaard in Apeldoorn

Christelijk Lyceum in Apeldoorn

Edison College Apeldoorn

Sprengeloo in Apeldoorn

Veluws College in Apeldoorn

Beekdal Lyceum Arnhem

Leerpark Presikhaaf in Arnhem

Lorentz Lyceum Arnhem

Olympus College Arnhem

Rijn IJssel College in Arnhem

Het Quadraam met scholen in Arnhem en omgeving

Winford Arnhem (basisschool en middlebare school)

OBC Bemmel

Scholengemeenschap Lek en Linge Culemborg

KWC Culemborg

Liemers College Didam

Graafschap College in Doetinchem (Ruimzichtlaan 155)

Metzo College in Doetinchem

Ludger College Doetinchem

Dorenweerd College in Doorwerth

Candea College in Duiven

Pax Christi College Druten

Aeres vmbo en mbo in Ede

Christelijke Hogeschool Ede

Het Streek in Ede

Marnix College in Ede

ROC A12 in Ede, Velp, Huissen en Veenendaal

Lyceum Elst

OBC Elst

RSG in Epe

Groevenbeek Ermelo

HAN

Landstede Harderwijk

RSG Slingerbos Harderwijk

OBC Huissen

Assink Lyceum in Neede

ROC Nijmegen

Canisius College Nijmegen

Citadel College Nijmegen

Dominicus College Nijmegen

Mondial College in Nijmegen

Montessori College Nijmegen

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Karel de Grote College in Nijmegen

Scholengemeenschap Pantarijn Wageningen

Maaswaal College in Wijchen

Liemers College in Zevenaar

Hendrik Piercon College in Zetten

Vrije School Zutphen

'Reden hiervoor is de onzekerheid met het openbaar vervoer en de verwachte sneeuw', zo meldt het Graafschap College.

