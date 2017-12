Hoe kom je vandaag zonder kleerscheuren van A naar B?

ARNHEM - Veel instanties adviseren je vandaag om thuis te blijven, maar wat moet je doen als je nou echt op pad moet? Houd er in ieder geval rekening mee dat je meer tijd nodig hebt voor je reis en bereid je goed voor.

De NOS heeft tips voor iedereen die er vandaag op uit gaat.

Voor de automobilist: kijk ver vooruit

- Houd afstand bij gladheid, adviseert de ANWB. Dan heb je de ruimte en tijd om plotselinge acties van andere weggebruikers op te vangen.

- Kijk ver vooruit. Dan stuur je meestal vanzelf de goede lijn.

- Trek rustig op, want optrekken kan leiden tot glijpartijen. Weinig gas geven en de koppeling rustig laten opkomen is belangrijk. Ook wegrijden in de tweede versnelling kan helpen. Probeer alle handelingen rustig en geleidelijk te doen: rustig sturen, niet abrupt remmen, geen scherpe bochten maken.

- Let op met remmen. Bij een noodstop moet je gebruik maken van het ABS (antiblokkeersysteem) van je auto en dat werkt niet als je 'pompend' remt. Rem hard als dat nodig is. Schrik niet als het rempedaal gaat trillen, dan werkt de ABS juist. Maar soms is het beter om helemaal niet te remmen. In bochten kun je anders rechtdoor schieten. In een bocht is het beter om het gas los te laten en weer gas te geven als je de bocht uit bent.

- Nog een tip van de ANWB: raak niet in paniek als je de vangrail op je af ziet komen. Ga niet aan je stuur trekken: je kunt beter de auto laten glijden en rustig het stuur in de juist rijrichting draaien. Als er weer grip is, ga je vanzelf de juiste kant op. De vangrail raken kan daarbij helpen om weer op het juiste spoor te komen.

- En nog een aanvulling van de VerkeersInformatieDienst (VID): gebruik de juiste verlichting!

Voor de wandelaar: geen hoge hakken

Voor iedereen die lopend op pad gaat, is het allereerst belangrijk om naar de schoenen te kijken die je aantrekt. En dan vooral naar de zool.

- Trek schoenen aan met een goed profiel: geen hoge hakken of schoenen met een spek-, nylon- kunststof- of leren zool. Zorg ook dat de schoenen de voeten goed warm houden.

- Koop eventueel antislipzolen. Laat de schoenmaker die onder je schoenen plaatsen of doe het zelf. Je kan ook noppen of antislipband onder de schoenen plakken.

- Wrijf met schuurpapier over leren of nylon-zolen zodat het oppervlak ruwer wordt.

- Bind - als het echt erg wordt - anti-glijzijers onder de schoenen. De ijzers zorgen voor een goede grip.

- Ook oude sokken kunnen nog van pas komen: bind oude sokken, met grove structuur, om je schoenen en maak deze vast om je enkel met een veter.

Foto: ANP

Voor de fietser: laat wat lucht uit de banden lopen

De Fietsersbond heeft een aantal tips op een rijtje gezet om valpartijen te voorkomen.

- Zet het zadel lager, zodat je beter met je voeten bij de grond kan als je dreigt te vallen.

- Laat wat lucht uit je banden lopen. Een slappere band raakt op veel meer plekken de grond en zo krijg je meer grip.

- Houd afstand van de rand van de weg, want juist daar hoopt de sneeuw en ijs zich vaak op.

- Bereid je reis goed voor, want veel gemeentes zetten op hun websites waar goed gestrooid wordt. Op de Routeplanner van de Fietsersbond staat dit ook aangegeven.

Voor de motorrijder: houd rekening met auto's

Het is absoluut niet aan te bevelen om op de motor te stappen met dit weer. Maar heb je geen keuze, dan zijn er deze tips.

- Verse sneeuw is te doen op de motor. Probeer zo geleidelijk mogelijk te handelen: geen gas terugnemen voor de bocht, maar proberen de bocht te rijden zonder gas te geven en ook niet te remmen.

- Verplaats geleidelijk het gewicht in een bocht, duw niet opeens tegen het stuur.

- Auto's liggen stabieler op de weg dan motoren, die maar twee wielen hebben. Houd dus rekening met de auto's en houd genoeg afstand.

Voor de treinreiziger: kans op extra drukte

- De belangrijkste tip: houd er rekening mee dat er hinder wordt verwacht op het spoor. Er rijden minder treinen en treintijden kunnen gewijzigd zijn.

- 'Tijdens de avondspits zal de hinder voor u zeer groot zijn', waarschuwt de NS. Raadpleeg de reisplanner vlak voor je vertrekt.

- Houd rekening met langere reistijden, extra overstappen en drukte in de trein.

Zie ook: