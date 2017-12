Ace of Base en Aqua: muziek van toen in De Goffert

NIJMEGEN - Twee Scandinavische topacts uit de jaren 90 staan volgend jaar in het Nijmeegse Goffertpark: Ace of Base en Aqua.

Ze zijn gestrikt voor de zevende editie van het festival We Love The 90s, dat op 25 augustus plaats zal vinden. Ook bekende Nederlandse hardcore-DJ's zijn van de partij, zoals Paul Elstak, Charlie Lownoise en Mental Theo. En het wordt ook ouderwets "hakken" met de Party Animals.

Ace of Base scoorde in 1993 een wereldhit met All That She Wants. De Zweedse formatie was daarna nog enkele jaren succesvol, onder meer met nummers als Happy Nation en The Sign. Aqua komt uit Denemarken en had in 1997 een nummer 1-hit in Nederland met Barbie Girl.

In de videoclip speelde de zangeres Barbie en de zanger fungeerde als Ken. Het festival streeft ernaar om ieder jaar internationale topacts uit de jaren 90 naar Nijmegen te halen. Zo stond de Duitse hardcore-topper Scooter al op het podium en was ook meisjesidool Peter Andre al een keer in De Goffert te zien.