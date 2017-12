Goud voor Andrea Deelstra op EK, maar het telt niet echt

ŠAMORÍN - Ze pakte goud op het EK Veldlopen, Andrea Deelstra uit Apeldoorn. Maar toch telde het niet helemaal echt.

De 32-jarige marathonspecialiste was namelijk niet geselecteerd voor het EK. Vervolgens besloot ze om zich in te schrijven bij de recreanten. En daar was Deelstra de beste in ijzige omstandigheden. "In de laatste paar honderd meter hadden we de wind nog harder en voller van voren, dat ik mijzelf bijna achteruit geblazen voelde. Sprinten werd lastig, maar deed m'n best om mijn plek te behouden. Jammer genoeg moest ik één plekje prijsgeven. En nog jammerder, de organisatie had niet door dat ik als eerste dame ging finishen", liet ze weten via haar website.

Bij de junioren viel Jasmijn Lau uit Velp net buiten het podium. Ze werd vierde. Bij haar debuut vorig jaar eindigde ze al als vijfde.