Oss en NEC op herhaling, of weer een afgelasting?

OSS - De wedstrijd tussen FC Oss en NEC, die vrijdagavond werd afgelast, wordt vanavond ingehaald.

Maar het is de vraag of dat wel zo verstandig is. De weersvoorspellingen qua sneeuw zijn mogelijk nog slechter dan vrijdagavond, toen scheidsrechter Wiedemeijer een kwartier voor aanvang van de wedstrijd niets anders kon doen dan te besluiten tot afgelasting. Uitwijken naar een week later is niet mogelijk, omdat NEC dan voor de beker tegen PEC Zwolle speelt. Eventueel zou de wedstrijd ook nog naar dinsdag kunnen worden verplaatst.

Mocht het duel door kunnen gaan, dan komt NEC waarschijnlijk met dezelfde opstelling als vrijdag aan de start. Gregor Breinburg zou toen niet in de basis beginnen. Zijn knieblessure is vrijwel hersteld, maar Kevin Jansen krijgt de voorkeur op het middenveld. Het is zijn eerste basisplaats in een competitiewedstrijd. Bij NEC ontbreken Joshua Smits, Guus Joppen, Robin Buwalda, Ted van de Pavert, Mo Rayhi (foto) en Arnaut Groeneveld door blessures. foto: Broer van den Boom

Opstelling: Delle; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk; Jansen, Kadioglu, Dijkstra; Larsson, Braken, Langil.