Deel dit artikel:











Slachtoffer treinbotsing Velp overleden Foto: Patrick Apenhorst

VELP - De bestuurder van de auto die op de trein botste in Velp is in het ziekenhuis aan de verwondingen overleden. Dat schrijft de politie op Twitter.

In het winterweer botste de auto zondagmiddag bij een overweg in Velp op de trein, op de plek van het ongeluk was het een ravage. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl