Brandweer voorkomt instorten dak kalverenschuur Dak in Stroe dreigt te bezwijken - Foto: Omroep Gelderland

STROE - Het dak van een schuur met kalveren in Stroe dreigde zondagavond door de sneeuw in te storten. De brandweer is al uren bezig om het instortingsgevaar weg te nemen, dat lijkt gelukt, maar de brandweer is nog wel bezig.

In de schuur zitten ongeveer tweehonderd kalveren, met twee hoogwerkers wordt de sneeuw van het dak gehaald en met water wordt getracht de sneeuw te ontdooien. Ook is de eigenaar bezig om de schuur van binnen te stutten. Door de druk van de sneeuw staat het dak aan de binnenkant helemaal bol. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl