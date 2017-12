Deel dit artikel:











Man (70) beroofd in bank in Arnhem

ARNHEM - Een 70-jarige man is vrijdag in een bankfiliaal in Arnhem beroofd door twee mannen. Dat meldt de politie zondagavond.

Het slachtoffer wilde in de bank aan het Willemsplein geld storten toen hij werd overvallen, waarna er een handgemeen ontstond. De man kwam ten val. De twee daders gingen er met het geldbedrag vandoor. Ze vluchtten te voet in de richting van het Roermondsplein. De 70-jarige man raakte lichtgewond en heeft aangifte gedaan. De politie hoopt de daders op het spoor te komen: het gaat om twee licht getinte mannen van ongeveer 20 jaar oud, ze hebben donker haar en een slank postuur en droegen donkere kleding. Politiebericht: Beroving in onderzoek Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl