VIDEO: Natuurliefhebber ziet gigantische hertenroedel oversteken

ERMELO - Roland van den Ancker uit Hulshorst hield zijn adem in toen hij zondagochtend opeens in het Leuvenumse bos een edelhert een bospad zag oversteken. Gelukkig voor hem bleef het niet bij één hert.

Minutenlang stond de natuurliefhebber tegen een boom aangeplakt, om maar niet opgemerkt te worden door de herten. 'Ik wilde eigenlijk foto's maken in de sneeuw. In de winter zie je het wild niet zo vaak en ik had er dan ook geen rekening mee gehouden dat ik dit zou meemaken. Ik had de telelens niet eens op mijn camera.'

Ronald van den Ancker is vaak in het Leuvenumse bos te vinden. Zijn natuurbelevenissen deelt hij op zijn website Hertenbosch.nl.

'Ik het nog niet eerder zo'n grote roedel meegemaakt', vertelt Van den Bosch. Hij telt zelf minstens 75 herten.