Lange files en opnieuw sneeuwfront verwacht De problemen op zondag/ Persbureau Heitink

WAGENINGEN - Het winterse weer is nog niet voorbij en daar gaat ook het verkeer maandag last van hebben. De VerkeersInformatieDienst verwacht in de ochtend en avond een zeer zware spits. Er wordt in beide gevallen tot 500 kilometer aan file verwacht. Het KNMI laat weten dat er morgen mogelijk opnieuw code oranje wordt afgegeven.

Ook MeteoGroup verwacht opnieuw winterse taferelen. 'Maandagmiddag trekt er een sneeuwfront over waardoor er tussen de vijf en tien centimeter sneeuw kan vallen', vertelt weerman Reinier van den Berg. Vanaf het middaguur kan het volgens de VID heel veel hinder opleveren. 'Het gaat in het oosten van het land opnieuw sneeuwen. Dan is het nog eens een normale werkdag, dat kan echt heel veel hinder opleveren. We adviseren dringend om de verkeersinformatie in de gaten te houden.' De NS heeft ook voor maandag een aangepaste dienstregeling aangekondigd. Het weer van zondagnacht en maandag (tekst gaat verder onder video): Zondag ging het al flink tekeer, dat zorgde voor veel problemen op de Gelderse wegen. Het KNMI gaf code oranje, voor maandag geldt vooralsnog code geel. Het KNMI kampt zondagavond met een grote storing, daardoor ontbreekt actuele informatie. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl