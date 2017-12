Deel dit artikel:











En maandag? Weer sneeuw.. Foto: Madelon Winkes

WAGENINGEN - De meeste sneeuw is inmiddels over de provincie getrokken, maar maandag wordt er opnieuw sneeuw verwacht. 'Er komt morgen een tweede sneeuwfront waardoor er in de middag en avond veel sneeuw kan vallen', vertelt weerman Reinier van den Berg van MeteoGroup. Er kan tussen de vijf en tien centimeter vallen.

Zondag ging het flink tekeer, dat zorgde voor veel problemen op de Gelderse wegen. Het KNMI gaf code oranje, voor maandag geldt code geel. De VID verwacht een zeer zware spits in de ochtend en de avond. Bij een 'zeer zware spits', wordt in totaal meer dan 500 kilometer file verwacht. De rest van de week wordt het warmer. 'Dinsdag nog een winterse bui, daarna gaat de temperatuur omhoog', aldus de weerman. Het KNMI kampt zondagavond met een grote storing, daardoor ontbreekt actuele informatie. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl