'Blijf thuis of pas reis aan': verkeerschaos dreigt door winterweer

Weggebruikers moeten ook maandag de hele dag rekening houden met gevaarlijke rij-omstandigheden zegt Rijkswaterstaat. Tijdens de maandagochtendspits kan het glad worden door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwresten.

Ook MeteoGroup verwacht opnieuw winterse taferelen. 'Maandagmiddag trekt er een sneeuwfront over waardoor er tussen de vijf en tien centimeter sneeuw kan vallen', vertelt weerman Reinier van den Berg.

Vanaf het middaguur kan het volgens de VID heel veel hinder opleveren. 'Het gaat in het oosten van het land opnieuw sneeuwen. Dan is het nog eens een normale werkdag, dat kan echt heel veel hinder opleveren. We adviseren dringend om de verkeersinformatie in de gaten te houden.' De NS heeft ook voor maandag een aangepaste dienstregeling aangekondigd.

De reisapps van Breng en OV9292 kampen zondagavond met problemen. Of dat met de drukte te maken heeft, is onbekend. BrengOV geeft www.ovzoeker.nl als alternatief.

Het weer van zondagnacht en maandag (tekst gaat verder onder video):

Zondag ging het al flink tekeer, dat zorgde voor veel problemen op de Gelderse wegen. Het KNMI gaf code oranje, voor maandag geldt vooralsnog code geel.

Het KNMI kampt zondagavond met een grote storing, daardoor ontbreekt actuele informatie.