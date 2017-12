Ouders herdenken overleden kinderen met lichtje

APELDOORN - Op de tweede zondag van december herdenken ouders wereldwijd hun overleden kind op Wereld Lichtjesdag. In Apeldoorn is negen jaar geleden voor het eerst deze herdenkingsdag in Nederland georganiseerd. En dat is zo'n succes geworden dat er vanavond inmiddels op 100 plaatsen in Nederland kaarsjes worden aangestoken voor overleden kinderen.

In 11 Gelderse plaatsen zou vanavond om 19.00 uur Wereld Lichtjesdag worden gehouden. Een record, maar uitgerekend nu kan de herdenking in Apeldoorn, de bakermat van de Nederlandse Wereld Lichtjesdag, niet doorgaan. 'Het sneeuwt hier veel te hard', aldus organisator Anita Reijerink. 'Het is onverantwoord dat mensen voor de herdenking naar Berg en Bos komen. We zijn door werklui die de sneeuw in het park moesten opruimen, gewaarschuwd dat door het gewicht van al die sneeuw er wel eens bomen kunnen afknappen.'

Ook de bijeenkomst voor wereldlichtjesdag in Hengelo G gaat niet door vanwege de sneeuw.

250 deelnemers

Geen Wereld Lichtjesdag dus in Apeldoorn. Er was op zeker 250 deelnemers gerekend. Veel Apeldoorners zullen vanavond daarom thuis een kaarsje opsteken voor hun overleden kind. Ook de 94-jarige An van der Horst doet dat voor haar zoon Frits. Zij verloor hem 4 jaar geleden toen hij 60 jaar was: Wat dat betreft leeftijd maakt niet uit: het blijft je kind.

'Het is heel anders als wanneer je je echtgenoot verliest.' zegt de kwieke 94-jarige als ze over de dood van haar zoon spreekt. 'Nu ging er een stuk van mij weg. Het was een hap en dat is nog zo. Dat gaat niet weg.'

De 10 andere Gelderse steden waar Wereld Lichtjesdag wel door kan gaan zijn: Aalten, Arnhem, Beltrum, Ede, Eerbeek, Elst, Harderwijk, Herwijnen, Nijmegen en Nunspeet.