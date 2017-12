16 jaar en een reus met 'betonnen benen'; gewichtheffer Enzo Kuworge staat op eenzame hoogte

Pierre Verkroost kneedde het supertalent uit Nijmegen tot een topsporter die internationaal alle jeugdrecords verbreekt. 'In wedstrijden heeft hij altijd iets extra's. Daarom presteert hij ook zo goed. Ik zou hem een krijger willen noemen. Enzo is enorm gedreven', zegt de trainer van gewichthefacademie Waalsport in Oosterhout.

Motivatie

Enzo Kuworge woont om de hoek en traint dagelijks meerdere uren in de sportschool. Zijn moeder in Nederlands, zijn vader Ghanees. 'Af en toe neem ik op vrijdag rust, maar verder is door blijven gaan het belangrijkste. Ik vind het zo leuk om te doen, waardoor ik ook steeds de motivatie heb om mezelf te verbeteren', aldus de reus met de 'betonnen benen.'

Foto: Omroep Gelderland

Explosief

Hij is een imposante verschijning, die hier en daar wat geintjes maakt en zich opvallend rustig en nuchter door het fitnesscentrum beweegt. Onlangs won hij in Kosovo zilver op het EK tot 17 jaar. 'Dat is ook mijn doel voor 2018. Om weer een medaille te halen. De tijd zal leren of ik naar de Spelen in Tokio ga, maar dat is wel mijn doel. Het gaat explosief en ik verwacht dat het ook zo blijft. Twee jaar geleden stootte ik 120 kilo. Nu is dat al 185 kilo.'

Trekken en stoten

Het is bijna onwaarschijnlijk voor een pas 16-jarige jongen. Kuworge legt uit dat zijn sport, klein in Nederland maar groot in landen als Rusland en China, bestaat uit twee onderdelen. 'Het trekken en het stoten. Bij het trekken til je de halter in één vloeiende beweging boven je hoofd. Dat komt vooral aan op techniek. Bij het stoten leg je hem eerst op je borst en dat stoot je uit.'

Vooroordeel

'Nee, ik heb bijna nooit blessures. Wel altijd kleine pijntjes maar gewichtheffen is heel anders dan bijvoorbeeld judo. Je maakt geen gekke bewegingen maar alles gebeurt heel liniair. Ik ben lang, maar gebruik dat juist in mijn voordeel. Zo van ik ben groot en sterk. Een nadeel is dat de weg langer is om er onder te komen. De wereldrecordhouder in de super zware klasse heeft 220 kilo getrokken. Het is een vooroordeel dat alleen kleine mensen aan deze sport doen. Die atleten zie je vooral in de lagere klasses.'