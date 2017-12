Fraser over afgelaste wedstrijd: niet te doen

ROTTERDAM - Henk Fraser kon er wel begrip voor opbrengen dat de wedstrijd uit tegen Sparta werd afgelast.

"Ze hebben er van alles aan gedaan en wij hebben geduld getoond. Het was niet mogelijk helaas. Mensen die de veiligheid bewaken, hebben deze beslissing genomen. Je houdt altijd hoop, maar eigenlijk tegen beter weten in."

"Als het veilig is, moet je soms toch omgaan met lastige omstandigheden. Maar dit was wel extreem. Als je naar het veld kijkt, is het echt niet te doen. Het is vervelend. We moeten nu terug."