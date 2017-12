Teruglezen: Wegen op Veluwe dicht, sneeuw ontwricht Gelderland

18.00 We sluiten dit liveblog. Zo zagen de problemen in Gelderland eruit:

17.30 Volgens Jaleesa is de tunnel bij station Elst dicht, de problemen duren voort.

17.20 Het blijft voorzichtig rijden en her en der staan nog steeds files. De verbindingsweg bij de A50 is wel weer open.

17.15 Vallende takken - De brandweer meldt meerdere stormschades in de provincie. Onder meer in Vierhouten, Apeldoorn, Wekerom en Vragender is het raak.

17.00 Problemen op De Veluwe: de N344 bij Kootwijk is nog steeds dicht en ook de N304 bij Ede is afgesloten.

16.32 De zender in Zaltbommel is weer in de lucht, met dank aan een back-up.

16.30 'Dertig centimeter sneeuw op de Veluwe', schrijft Buienradar. Daarmee is het dik koploper in Nederland.

16.25 De radiozender Zaltbommel is door het weer uitgevallen. De monteurs zijn teruggeroepen vanwege de weersituatie.

16.20 Voorzichtig rijden is het credo:

16.15 Ook de sneeuwschuivers hebben problemen.

16.10 Een ravage in Velp nadat een auto op een trein klapte, eerder vanmiddag.

16.00 Arriva legt in de Achterhoek de bussen stil in Doetinchem en Zutphen. Het ziet er naar uit dat het ook in Groenlo gaat gebeuren. Eerder werden de bussen in de regio Arnhem-Nijmegen al van de weg gehaald.

15.45 Het Openluchtmuseum sluit de deuren vanwege de hevige sneeuwval. 'We wensen iedereen een veilige rit naar huis.'

15.40 Ook het speciaal vervoer van Avan kampt met problemen. Er worden geen nieuwe ritten meer aangenomen en er wordt gevraagd om geboekte ritten uit te stellen.

15.35 De verbindingsweg van de A50 naar de A12 is dicht door een geschaarde vrachtwagencombinatie, meldt de VID.

15.28 Zelfs een strooiwagen komt vast te zitten in Buren. 'Vanmiddag lagen er een aantal bomen over de Hennisdijk in Buren heen. Die hebben we met de kettingzaag verwijderd. De strooiwagen is op dat stuk ook van de weg afgegaan en vast komen te zitten', aldus de brandweer op Facebook.



Foto: Brandweer Buren

15.22 Een winterdeken in Tiel. Foto: Ton Arbouw

15.20 Een schitterend plaatje vanuit Elderveld in Arnhem-Zuid. Foto: Madelon Winkes

15.14 UPDATE TREINBOTSING VELP: volgens videocorrespondent Wim Hageman zouden drie mensen in de auto hebben gezeten. Een van hen is naar het ziekenhuis, de andere twee zouden ongedeerd zijn. Dat bericht hebben we nog niet bevestigd door de politie. Het is een ravage bij de overweg.

15.11 Lijn 43 die van Apeldoorn naar Arnhem zou moeten heeft het moeilijk.

15.08 In Lichtenvoorde is het evenement Let it snow aan de gang. Het aantal bezoekers valt tegen. Foto: Gelre FM

15.02 Morgen wordt het nog veel erger...

15.00 Videocorrespondent Wim Hageman meldt een botsing op de kruising Arnhemse Allee/Schelmseweg bij Rozendaal.

14.56 Busje komt niet meer...

14.55 1222 kilometer file. De horror...

14.54 Toen de wedstrijd van Vitesse nog zou doorgaan...

14.51 En zo ziet het eruit op de Pleyroute.

14.50 Grote problemen op de A50. Op knooppunt Waterberg is een vrachtwagencombinatie geschaard op de verbindingsweg naar de A12. De weg is dicht.

14.47 De NS meldt tal van vertragingen, onder meer door de botsing in Velp. Daardoor rijden geen treinen tussen Arnhem en Zutphen. Verder is er een wisselstoring tussen Nijmegen en Cuijk. De extra reistijd loopt daardoor op met dertig minuten.

14.45 Hulpdiensten aan het werk bij de spoorwegoverweggang. Foto: Patrick Apenhorst

14.42 Het verlossende woord uit Rotterdam: de wedstrijd tussen Sparta en Vitesse is afgelast.

14.41 Verkeer op de A12 tussen Ede en Arnhem rijdt stapvoets, meldt videocorrespondent Wim Hageman.

14.38 Een andere foto, gemaakt door Wim Hageman.

14.35 De hulpdiensten zijn aangekomen bij de spoorwegovergang in Velp. Er zouden in de auto twee mensen zitten. Foto: Patrick Apenhorst.

14.32 Bij het station in Arnhem zijn er volgens deze webcam problemen op de Amsterdamseweg. Weggebruikers komen niet omhoog.

14.31 Verkeer op de A12 tussen Ede en Arnhem kan niet harder dan 50.

14.30 Fotograaf Patrick Apenhorst ziet deze doorgegleden auto in Velp.

14.25 Hulpdiensten zijn onderweg naar de spoorwegovergang in Velp. Daar zou een auto tegen een trein zijn gebotst.

14.15 Een woordvoerder van Breng meldt dat de bussen in de regio Arnhem-Nijmegen naar de remise worden gestuurd.