Eén van de grootste trampolineparken van Europa in Nijmegen

NIJMEGEN - De voormalige Heineken-loods aan de Industrieweg in Nijmegen is de afgelopen maanden rigoureus verbouwd. Komende zaterdag gaan voor het eerst de deuren open van één van de grootste trampolineparken van Europa: meer dan 2.500 m2 springplezier.

Jumpen, zoals trampolinespringen ook wel genoemd wordt, is een vrij nieuwe sport in Nederland. Het is een aantal jaren geleden overgewaaid vanuit Amerika en is inmiddels erg populair onder jongeren.

Jongeren laten sporten

Volgens de eigenaar van de nieuwe trampolinehal, Jumpsquare, is het een mooie kans om op een toegankelijke manier jongeren meer te laten bewegen en aan het sporten te krijgen.

Jumpsquare bestempelt het nieuwe park in Nijmegen als het meest uitdagende trampolinepark, zo is er de hoogste toren van Europa te vinden waar tegenaan gesprongen kan worden.

Dat tegen een muur op lopen ziet er spectaculair uit:

