In beeld: Gelderland onder dik pak sneeuw Foto: Sophie Marleen Foto: Ab Donkers Foto: Marian Cherry Foto: Karlijn Weyers-Pier Foto: Leny de Wit-Hazeleger Foto: Arco Amperse Foto: Marrie de Ruijter-Westerhof Foto: Anja Klaver-wevers

ARNHEM - Let it snow, let it snow, let it snow. Winterliefhebbers kunnen vandaag hun hart ophalen. Of het de beloofde 15 centimeter is, is nog onduidelijk. Duidelijk is wel dat er een dik pak verse sneeuw ligt in Gelderland, en dat zorgt naast veel ellende ook voor mooie plaatjes.

De kinderen van de burgemeester van Harderwijk genieten met volle teugen van de sneeuw. 'Dat gun je toch ieder kind', schrijft hij op Twitter. In Beesd hebben ze het wintergevoel helemaal te pakken. Bij de plaatselijke kerstmarkt is een arrenslee voor komen rijden. Foto: Ab Donkers Ook in Barneveld wordt genoten van de sneeuw, al blijven de meeste mensen dicht bij de kachel. In de binnenstad loopt bijna niemand. De temperatuur in de provincie ligt net boven het vriespunt. Van die kou wordt niet iedereen gelukkig, zoals deze hond bijvoorbeeld. Foto: Marian Cherry Deze jongen probeerde een hartje van de sneeuw te maken. Want: we >3 sneeuw! Foto: Anja Klaver-wevers Naast honden die het koud hebben is er ook veel dierenplezier. Bekijk dit filmpje: Voor de sneeuwliefhebbers: je kan natuurlijk ook lekker de natuur in, dat levert mooie beelden op. Zoals hier, in Oosterbeek. Foto: Karlijn Weyers-Pier Bij sneeuw horen natuurlijk sneeuwpoppen! Dit meisje geeft het goede voorbeeld. Foto: Leny de Wit-Hazeleger Maar ook een iglo bouwen kan nu! In Opheusden is er één verrezen: Ook het Raadshuisplein in Apeldoorn ligt er prachtig bij. Foto: Marrie de Ruijter-Westerhof Op de Veluwe is het altijd prachtig, maar de sneeuw maakt het helemaal magisch. Omroep Gelderland-presentator Jan de Hoop in nog net niet ingesneeuwd in Radio Kootwijk. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl