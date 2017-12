Eerste aanrijdingen in Gelderland door sneeuwval

Onze videocorrespondent maakte een ronde over de A12, A50, A30 en A1. 'Ondanks de waarschuwingen is het toch behoorlijk druk nu', meldt Wim Hageman. 'De wegen beginnen aardig wit te worden, het verkeer past zich goed aan.'

Even voor 13.30 uur reden de weggebruikers 80 tot 100 kilometer per uur. Hageman: 'Ik heb nog geen ongevallen gezien.'

Daarna zijn er op snelwegen toch aanrijdingen geweest. Ook meldt de VerkeersInformatieDienst (VID) vertragingen in de regio door sneeuwval.

Op de A12 kwamen tussen knooppunt Velperbroek en Arnhem-Noord een personenauto en een busje met elkaar in botsing. Daardoor is de rechterrijstrook dicht.

Rond 12.45 uur had het verkeer last van de sneeuwval op de A15 tussen Gorinchem in Nijmegen vertraging.

Sneeuw speelt verkeer ook parten op de A50. Tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg rijdt verkeer langzamer en verderop tussen Renkum en Heteren is dat ook het geval.

Verkeer dat vanuit Nijmegen op de A73 onderweg is richting het Zuiden moet rekening houden met vertraging.