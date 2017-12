Sparta - Vitesse mogelijk op 20 december

Op 20 december staat er een ronde van het KNVB-bekertoernooi op het programma. Omdat zowel Sparta als Vitesse inmiddels uitgeschakeld is, is die datum beschikbaar. Officieel wordt er geen competitievoetbal gespeeld op dagen dat er bekervoetbal is, maar de KNVB denkt er over om dit keer een uitzondering te maken.

Het veld in Rotterdam werd vandaag door scheidsrechter Makkelie afgekeurd.

Vitesse: 'Niet voetballen'

De aftrap van het duel in de eredivisie stond gepland voor 14.30 uur. Bij Vitesse waren ze al van mening dat de wedstrijd moest worden afgelast.

Supporters van de Arnhemse club hadden grote moeite om het stadion van Sparta te bereiken.