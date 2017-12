Deel dit artikel:











Lokfiets uit Winterswijk belandt in Duitse schuur Foto: Facebook/politie Winterswijk

WINTERSWIJK - De politie van Winterswijk is zaterdag de grens over geweest om een lokfiets terug te halen. Een 46-jarige vrouw uit het Duitse Vreden had de tweewieler gestolen en in de schuur gezet. De fiets stond nog op slot.

De vrouw heeft bekend. De fiets was meegenomen vanaf Station West in Winterswijk en meegenomen in een personenauto. Volgens de politie op Facebook stonden in de schuur nog twee fietsen, die gestolen lijken te zijn. Dat is nu in onderzoek. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl